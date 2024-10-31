Ermenistan'da Emekli Askerlere Yeniden Görev İmkanı

Ermenistan'da Emekli Askerlerin Orduda Görev Alması Kolaylaşıyor

Ermenistan Ulusal Meclisi, emekli askerlerin some kritik askeri birliklerde tekrar göreve dönmeleri halinde emekli maaşlarının kesilmeyeceği yönde bir yasa kabul etti.

Yasa Detayları ve Amaç

Ermenistan Ulusal Meclisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yasa, özellikle sınır bölgeleri gibi kritik hizmetlerin yürütüldüğü ve deneyim gerektiren görevlerde emekli askerlerin istihdamına yönelik bir fırsat sunmaktadır.

Yasa paketi, emekli askerlerin sözleşmeli olarak tekrar orduda görev almasına olanak tanırken, emekli maaşlarının da kesilmeyeceğini güvence altına alıyor. Mecliste, muhalif milletvekilleri tarafından da desteklenen bu yasa, oy birliğiyle kabul edildi.

Askeri Birliklerin İhtiyaçları Üzerine

Yasa, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde tecrübe gerektiren bazı askeri birimlerde sözleşmeli askerlik hizmetine ilgi artırmayı hedefliyor. Milli Savunma Bakanı'nın belirleyeceği birliklerde emekli askerler görev alacak, ancak "Yarbay" rütbesinin üstünde bir görev üstlenemeyeceklerdir.

Finansal Yönden Destek

Erivan yönetimi, 28 Ekim'de, 2025 yılındaki devlet yatırım harcamalarının %55,8'inin savunma sektörüne yönlendirileceğini açıkladı. Bu oran, 2024 yılına göre %20'lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, 2024 bütçesinde de savunma harcamalarının 2020 yılına oranla %81 artırılacağı belirtilmiştir.

Bu düzenlemeler, özellikle bazı kritik askeri birliklerde kadroların tamamlanmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.