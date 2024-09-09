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Ermenistan'dan Üçüncü Güçler İtirazı: Zangezur Kontrolü Kabul Edilemez

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Zangezur'daki kontrolün üçüncü taraflarca sağlanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:21
Ermenistan'dan Üçüncü Güçler İtirazı: Zangezur Kontrolü Kabul Edilemez

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan Açıklama

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak ve Sünik bölgesinden geçmesi planlanan ulaştırma hatlarının kontrolü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Üçüncü Güçlerin Kontrolüne Karşı Çıkış

Mirzoyan, bu hatların açılması halinde kontrolün üçüncü bir ülke veya özel şirketler tarafından sağlanmasına kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bu konudaki duruşunu netleştiren Mirzoyan, "Bir geçidin oluşturulması ve bunun kontrolünün herhangi bir tarafa devredilmesi konusunda hiçbir tartışma yoktur. Üçüncü güçlerin burada varlığı Ermenistan için kabul edilemez," dedi.

Sadece İki Ülke Arasında Anlaşma Olabilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı, güvenlik konularının yalnızca iki ülke tarafından yetkilendirilmiş bir özel şirketin yolculara ve yüklere nezaret etmesi şeklinde değerlendirilebileceğini de vurguladı.

Barış Anlaşması Görüşmeleri Üzerine

Mirzoyan, Azerbaycan ile yürütülen barış anlaşması görüşmelerine de değinerek, "Taslak metin 16 maddeden oluşuyor. 13 maddede tam, 3 maddede ise kısmi anlaşmaya varıldı. Üzerinde anlaşılan maddeleri içeren bir barış anlaşması imzalamayı önerdik," şeklinde konuştu.

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