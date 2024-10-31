Ermenistan Dışişleri Bakanı'ndan 1915 Olaylarına İlişkin Açıklama

Ermenistan'dan Önemli Açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1915 olaylarının uluslararası alanda "tanınmasının" ülkesinin bir numaralı önceliği olmadığını ifade etti. Mirzoyan, bu hususta yapılan açıklamaları, Ulusal Mecliste 2025 yılı bütçe taslağı görüşmeleri sırasında gündeme getirdi.

Olayların Araştırılması Üzerine

Bakan Mirzoyan, 1915 olaylarına dair "uluslararası tanınmanın" Dışişleri Bakanlığı'nın birincil gündem maddesi olmadığını belirterek, "Tarihin trajik olaylarını araştırmak" üzerindeki çalışmaların önceliklerinin olmadığını kaydetti.

Komşu Ülkelerle İlişkiler

Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın komşu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik niyetini de dile getirerek, Azerbaycan ile imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. "Yakın gelecekte üzerinde mutabakat sağlanamayan bir iki madde üzerinde de anlaşmaya varmayı umuyorum ve anlaşmanın imzaya hazır hale gelmesi için temkinli bir iyimserlik sergiliyorum." diye ekledi.

Sınır Belirleme Çalışmaları

Mirzoyan ayrıca, Azerbaycan ile olan sınırın belirlenmesi konusuna da değinerek, iki ülkenin bu meseleyle ilgilenen komisyonları için çalışma yönetmeliğinin imzalandığını kaydetti. Mevcut sınır belirleme çalışmalarının 2025'te de devam edeceğini duyurdu.