Ermenistan, Hindistan'dan 2024-2025 Dönemi İçin Vites Artırdı

Ermenistan, Hindistan ile Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Ermenistan, 2024-2025 döneminde Hindistan'dan gerçekleştirdiği silah alımları ile dikkat çekiyor. Indian Aerospace Defence News kaynaklı verilere göre, Ermenistan, 600 milyon dolarlık anlaşma ile Hindistan'ın en büyük silah ithalatçısı durumuna geldi.

Hindistan Savunma Bakanlığı ile Yapılan İlişkilendirme

Hindistan Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, Ermenistan'ın bu mali yılda Hindistan yapımı silah alımları 600 milyon dolara ulaşmış durumda.

Askeri İşbirliği Planının İmzalanması

Ermenistan ile Hindistan arasında askeri işbirliği çerçevesinde, 2024-2025 İşbirliği Planı Erivan'da 15 Mayıs'ta yapılan bir toplantıda imzalandı. Bu işbirliği, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri daha da güçlendirecek fırsatlar sunuyor.

Silah Siparişleri ve İlk Teslimatlar

Erivan yönetimi, Eylül 2022 tarihinden itibaren Hindistan'dan çeşitli askeri teçhizat siparişleri vermeye başladı. Bu siparişler arasında çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri, mobil radar sistemleri ve 155 milimetrelik çekili obüsler yer almakta. Ağustos 2023te, bu siparişlerin ilk partisi 6 adet 155 mm çekili obüs olarak teslim alındı.

Öne Çıkan Savunma Sistemleri

Ermenistan ayrıca, Zen Anti-Drone System (ZADS) firmasından insansız hava araçlarına karşı kullanılacak savunma sistemleri ve Kalyani Strategic Systems tarafından üretilen taktik tekerlekli 155 mm/39 MArG obüs sistemi siparişleri de gerçekleştirdi.