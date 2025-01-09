Ermenistan Hükümeti, AB Üyeliği İçin Adım Attı

Ermenistan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini başlatma kararı aldı, ancak referandum şartı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:51
Ermenistan Hükümeti, AB Üyeliği İçin Adım Attı

Ermenistan hükümeti, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini başlatmak için önemli bir adım attı. Ermenistan Bakanlar Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, "Yevrakve" sivil girişimi tarafından sunulan yasa taslağını onayladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, söz konusu taslağın, ülkenin AB ile olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Mirzoyan, "Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında oldukça zengin içerikli ve dinamik ilişkiler mevcuttur" ifadesini kullanarak, AB'nin Ermenistan'ın demokrasi ve güvenlik ortamına sağladığı desteği vurguladı.

Mirzoyan ayrıca, AB'nin Ermenistan'ın ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik isteğine dikkat çekti ve tasarıda yer alan değişiklikler ile Ermenistan yasalarına uyum sağlandığını belirtti.

Referandumdan Geçmesi Gerekiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin AB'ye katılımının yalnızca bir referandum ile mümkün olacağını açıkladı. Paşinyan, "Yasanın kabulü, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği anlamına gelmiyor. Bu noktada bir karar ancak referandum yoluyla alınabilir" dedi.

Başbakan, aynı zamanda yasanın kabul edilmesinin ardından, hem AB'nin hem de Ermenistan'ın vizyonunu içerecek bir yol haritasının geliştirilmesi için görüşmelere başlanmasının şart olduğunu ifade etti. "Yol haritasına dair müzakereler başlamadan adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Ermenistan Ulusal Meclisi'nde onaylanması, gerekirse Anayasa Mahkemesi tarafından uygunluk sürecinden geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

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