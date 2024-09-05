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Ermenistan Hükümeti Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan ile sınır belirleme komisyonlarının yönetmeliğini onayladı. Anayasa Mahkemesi onayından sonra oylama yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:56
Ermenistan Hükümeti Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı

Ermenistan ve Azerbaycan Sınır Yönetmeliğine Adım Atıldı

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan ile sınır belirleme çalışmalarını düzenleyen komisyonların yönetmeliğini onayladı. Bu yönetmelik, Ermenistan Anayasası'na uygunluğunun sağlanması amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak.

Toplantıda Alınan Kararlar

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, iki ülkenin komisyonlarının çalışma esaslarını belirleyen kanun teklifi kabul edildi. Yönetmelik Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığı takdirde, Ermenistan Ulusal Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

Komisyon Başkanlığı ve Raporlama

Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Ermenistan tarafındaki komisyonun başkanlığını üstleniyor ve Anayasa Mahkemesinde hükümet temsilcisi olarak görev yapacak.

Geçmişteki Anlaşmalar

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme süreçleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmelerle başlamıştı. İki ülkenin komisyonları, 30 Kasım 2023 tarihinde Gazah-İcevan bölgesinde yapılan toplantıda yönetmelik hakkında anlaşmaya vardı.

Uyuşmazlıkları Giderme Amacı

Yönetmelikte, iki ülke arasındaki devlet sınırının belirlenmesinde 1991 Almatı Bildirgesi'nin referans alınacağı ve sınır bölgesine ait uydu ve hava fotoğrafları, topoğrafik haritalar gibi belgelerin paylaşılacağı vurgulanmıştır.

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