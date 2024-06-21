Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,84 0,05%
EURO
35,15 -0,19%
ALTIN
2.445,94 -1,27%

Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı

Ermenistan'ın Filistin'i bağımsız bir devlet olarak kabul etme kararı, Filistin'de büyük bir memnuniyetle karşılandı. Filistin Devlet Başkanlığı, bu adımın ikili ilişkileri güçlendireceğini ve bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 19:00
Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı

Filistin Devlet Başkanlığı, henüz Filistin'i tanımamış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına uygun olarak Filistin'i tanımaya davet etti. Ayrıca, barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme ve uluslararası hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan'ın örnek alınması gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI TANINMA ARTIŞI

Habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 193 ülkeden Filistin'i tanıyanların sayısı 149'a yükseldi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Ermenistan'ın Filistin devletini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Şeyh, bu kararın "hakkın, adaletin, meşruluğun ve Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi" olduğunu belirterek Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.

YENİ TANIMA KARARLARI ve İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarda bulunması ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını artırmasının ardından, son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya ise 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİK MÜCADELESİ

Filistin Devlet Başkanlığı, Ermenistan'ın bu kararını tarihi bir adım olarak nitelendirirken, dünya genelindeki diğer devletlerin de aynı yolu izlemesi gerektiğini vurguladı. Bu tür adımların, Filistin'in bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde önemli bir destek sağladığına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeye en az lise mezunu personel alımı! Ehliyeti olanlara başvurular açıldı

Asgari ücretlinin çığlığı yükseldi! Meclisten sızdı senede 3 kere zam konuşuluyor

Ona yatırım yapanlar eyvah eyvah diyecek! O tarihte paraşütsüz çakılacak

Asgari ücrete ara zam detayı sızdırıldı! Ünlü ekonomist sürpriz tarih ve rakamı duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Asgari ücrete ara zam detayı sızdırıldı! Ünlü ekonomist sürpriz tarih ve rakamı duyurdu

İstanbul'da toplu taşıma kullananlara müjde! Bayrama özel 150 TL para iadesi yapılacak

Ona yatırım yapanlar eyvah eyvah diyecek! O tarihte paraşütsüz çakılacak

Sıfır otomobil almadan önce bu listeye bakın! Temmuz şimşeği çakmadan en ucuz otomobiller bu listede

Belediyeye en az lise mezunu personel alımı! Ehliyeti olanlara başvurular açıldı

Hanede yaşayan her birey alabiliyor! 1250 TL sosyal destek yerine yenisi geliyor

Asgari ücretlinin çığlığı yükseldi! Meclisten sızdı senede 3 kere zam konuşuluyor

Çalışanlar ve işverenler dikkat! O tarihten sonra tüm işyerlerinde artık zorunlu!

40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Büyükşehir Belediyesine en az ortaokul mezunu personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

Altın ve dolar alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Alışveriş sonrası fiş almayan hapı yuttu! Yeni vergi taslağında büyük ceza