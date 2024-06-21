Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı

Filistin Devlet Başkanlığı, henüz Filistin'i tanımamış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına uygun olarak Filistin'i tanımaya davet etti. Ayrıca, barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme ve uluslararası hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan'ın örnek alınması gerektiğini vurguladı.



ULUSLARARASI TANINMA ARTIŞI

Habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 193 ülkeden Filistin'i tanıyanların sayısı 149'a yükseldi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Ermenistan'ın Filistin devletini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Şeyh, bu kararın "hakkın, adaletin, meşruluğun ve Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi" olduğunu belirterek Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.



YENİ TANIMA KARARLARI ve İSRAİL'İN SALDIRILARI



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarda bulunması ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını artırmasının ardından, son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya ise 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.



BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİK MÜCADELESİ



Filistin Devlet Başkanlığı, Ermenistan'ın bu kararını tarihi bir adım olarak nitelendirirken, dünya genelindeki diğer devletlerin de aynı yolu izlemesi gerektiğini vurguladı. Bu tür adımların, Filistin'in bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde önemli bir destek sağladığına dikkat çekildi.

