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Ermenistan-İran Sınırında Rus Birlikleri Çekildi, Kontrol Ermenistan’a Geçti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Agarak Sınır Kontrol Noktası'ndaki Rus birliklerinin çekildiğini ve kontrolün Ermenistan’a geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:01
Ermenistan-İran Sınırında Rus Birlikleri Çekildi, Kontrol Ermenistan’a Geçti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-İran sınırındaki Agarak Sınır Kontrol Noktası’ndan Rus birliklerinin çekildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, kontrol tamamen Ermenistan sınır birliklerine devredilmiş oldu.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Agarak Sınır Kontrol Noktası'ndaki güncel duruma ilişkin bilgi vererek, şimdiye kadar burada görev yapan Rus Sınır Muhafız Birliklerine teşekkür etti. Yeni dönemde görev alacak olan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Sınır Muhafız Birliklerine başarılar diledi.

Paşinyan açıklamasında, "Ermenistan-İran devlet sınırındaki Agarak sınır geçiş noktasında bugünden itibaren sınır kontrolünü yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti Sınır Muhafız Birlikleri görevlileri gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar bu görev Rusya Federasyonu Sınır Muhafız Birlikleri tarafından yürütülüyordu. Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum," diye belirtti.

Ne olmuştu?
Rus Sınır Muhafızları, 1992’de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan bir anlaşma doğrultusunda, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunmasından sorumlu tutulmuştu. Ancak Paşinyan yönetimi, 8 Ekim'de yaptığı açıklama ile, Ermenistan-İran devlet sınırındaki kontrol görevlerinin 1 Ocak 2025’ten itibaren tamamen Ermenistan birlikleri tarafından yürütüleceğini belirtmişti.

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