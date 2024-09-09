Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan: Karabağ'da Yönetim Kalmadı

Karabağ'da Artık Yönetim Yok

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Karabağ bölgesinde Ermeni yönetiminin ve yöneticilerin artık mevcut olmadığını açıkladı. Simonyan, yaptığı açıklamada, bölgedeki eski yöneticilerle ilgili düzenlemelerin geçersiz hale geldiğini belirtti.

Meclis Toplantısında Önemli Açıklamalar

Ermenistan Ulusal Meclisi'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan toplantıda, bir milletvekilinin eski yönetimle görüşmeme nedenini sorması üzerine Simonyan, "Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı" unvanının artık geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Simonyan, ayrıca Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bir yönetim ve yetkili makamların bulunmadığını vurgulayarak, bu konuda hukuki bir tartışmaya girmek istemediğini söyledi. "Yasal süreç başlatmak için uygun organlara ihtiyaç var; bunu sağlayacak yapılar yok," şeklinde konuştu.

Eski Yönetim Feshedildi

Bölgedeki işgal rejiminin sözde lideri Samvel Şahramanyan, 28 Eylül 2023 tarihinde mevcut siyasi ve askeri zorluklar nedeniyle Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığını sona erdirdiğini açıklamıştı. Resmi belgelerde, 1 Ocak 2024'e kadar tüm devlet kurumlarının feshedileceği ifade edilmişti.

Simonyan, artık Ermenistan-Artsakh Parlamentolar Arası Komisyonu'nun da işlevini kaybettiğini ve lağvedilmesi gerektiğini dile getirerek, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarıyla görüşmeler yapmayı sürdüreceğini belirtti.