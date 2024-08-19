Ermenistan Ordusundan Sınırda Yeni Ateş Açma Olayı

Ermenistan Ordusu, Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde Ermenistan ordusunun Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Olayın Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Basargeçer ilinde bulunan Zerkend köyündeki Ermenistan birlikleri, yerel saatle 23.50 sularında Demirçidam köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan’ın Yanıtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaşanan bu olay karşısında Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiğini belirtti. Sınırdaki bu tür olaylar, iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden olmaktadır.