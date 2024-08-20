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Ermenistan, Rusya'nın Normalleşme Sürecine Katılımını Sorguluyor

Ermenistan, Rusya'nın Azerbaycan ile normalleşme sürecindeki katılımını eleştirerek kuşkularını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:44
Ermenistan, Rusya'nın Normalleşme Sürecine Katılımını Sorguluyor

Normalleşme Sürecinde Gözlemlenen Güçlü Şüpheler

Ermenistan, Azerbaycan ile olan normalleşme sürecinde Rusya'nın yapıcı bir şekilde katkıda bulunduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Rusya'nın Zengezur Koridoru hakkında yaptığı son açıklamaların bu durumu sorgulanabilir kıldığını belirtti.

Badalyan’dan Açıklamalar

Badalyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan yönetiminin Sünik bölgesindeki ulaşım anlaşmasını sabote ettiği yönündeki ifadeleri, ülkemiz ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecine katkılarının sorgulanmasına neden olmuştur," dedi.

Badalyan, Lavrov'un açıklamalarının, Ermenistan'ın resmi belgeler dışında herhangi bir anlaşmanın parçası olmadığını ve dolayısıyla hiçbir şeyi sabote edemeyeceğinin farkında olduğu düşüncesinde olduklarını ifade etti.

Barış Kavşağı Projesi'ne Dikkat Çekildi

Buna ek olarak, Badalyan, Ermenistan tarafından önerilen ve Rus tarafına sunulan "Barış Kavşağı" Projesi ile ilgili olarak, bölgesel ulaşım yollarının açılmasının mümkün olduğunu savundu. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığına, bu projeyi veya Güney Kafkasya'da barış sağlama çabalarını taraflı açıklamalara maruz bırakmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Lavrov'dan Cevap

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan yönetiminin Sünik bölgesindeki ulaşım bağlantılarına dair anlaşmayı sabote etttiğini iddia etti. Lavrov, "Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacı ne olabilir, anlamak zor," ifadelerini kullandı.

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