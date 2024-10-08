Ermenistan Sınır Güvenliği için Ruslarla İşbirliğine Gidiyor

Ermenistan Sınır Muhafızları, Ruslarla Birlikte Görev Alacak

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Sınır Muhafız Birlikleri, 1 Ocak 2025'ten itibaren Türkiye-Ermenistan ve Ermenistan-İran sınırlarında Rus Sınır Muhafızları ile ortak çalışma yürütecek.

Görüşmelerden Detaylar

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Vladimir Putin ve Nikol Paşinyan arasında Moskova'da düzenlenen toplantının sonuçlarını aktardı. Toplantıda enerji, eğitim ve insani işbirliği konuları gündeme geldi.

Sınır Güvenliği Anlaşması

Bağdasaryan, 1992'den beri Rus birlikleri tarafından yürütülen sınır koruma görevlerinde değişiklik yapıldığına vurgu yaptı. 1 Ocak 2025'ten itibaren Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na bağlı Sınır Muhafız Birliklerinin de bu göreve dahil olacağı belirtildi. Ayrıca, Ermenistan-İran sınırındaki kontrol noktasının tamamen Ermenistan Sınır Muhafızları tarafından yönetileceği ifade edildi.

Barış Kavşağı Projesi

Sözcü Bağdasaryan, Paşinyan'ın toplantıda Putin'e Ermenistan'ın "Barış Kavşağı" projesinin detaylarını da anlattığını bildirdi.

Geçmişteki Anlaşmalar

Ermenistan ile Rusya arasındaki varılan anlaşmalar gereği, Zvartnots Uluslararası Havalimanı'nda Rus Sınır Muhafızları tarafından yürütülen görevlerin, 1 Ağustos tarihinden itibaren Ermenistan Sınır Muhafızları'na devredildiği kaydedildi. Rus Sınır Muhafızları, 1992'de imzalanan anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınır güvenliğini sağlamaktadır.