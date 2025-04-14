Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan bir genç için arama çalışmaları hız kazanmış durumda. Türkiye-Ermenistan sınırında kaybolan 28 yaşındaki İsmail Adir’den, arkadaşları haber alamayınca durumu hemen jandarmaya bildirdiler.

Bölgeye intikal eden jandarma ve AFAD ekipleri, Adir’in bulunması için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. İlk belirlemelere göre, kaybolan gencin sınır hattından geçen Aras Nehri’ne düşmüş olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle, araştırmalar nehir ve çevresinde yoğunlaştırılmış durumda.

Olayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.