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Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç İsmail Adir'in Cenazesine Ulaşıldı

Iğdır'da kaybolan İsmail Adir'in cenazesi, Aras Nehri'nde bulundu. Ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:32
Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç İsmail Adir'in Cenazesine Ulaşıldı

Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç İsmail Adir'in Cenazesine Ulaşıldı

Iğdır'da Türkiye-Ermenistan sınır hattında kaybolan İsmail Adir'in cenazesi, Aras Nehri'nde bulundu. 28 yaşındaki gençten haber alamayan arkadaşları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması amacıyla hemen çalışmalara başladı. Sınırdan geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden hareketle, nehir ve çevresinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Dalgıçlar da Arama Çalışmalarında Yer Aldı

Özellikle Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları, arama çalışmalarına katıldı. Ayrıca AFAD ve jandarma ekipleri, köy korucularıyla birlikte nehir bölgesinde titiz bir arama yürüttü.

Ancak, bölgedeki yağışlar nedeniyle nehir debisinin yüksek olması, arama ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı. Yine de dalgıç ekipleri, nehirde İsmail Adir’in cenazesine ulaşmayı başardı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

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