Ermenistan, Türkiye Sınırındaki Rus Askerlerinin Çekilmesini Değerlendirebilir

Ermenistan, Türkiye Sınırındaki Rus Sınır Muhafızlarının Çekilmesini Değerlendirebilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan ile Ankara arasında karşılıklı güven sağlanması durumunda, Rus Sınır Muhafızlarının Ermenistan-Türkiye sınırından çekilmesi konusunu değerlendirebileceklerini açıkladı.

Gümrü Üssü Gündemde değil

Mirzoyan, basın toplantısında, Gümrü'de bulunan 102. Rus askeri üssünün Ermenistan'dan çekilmesi konusunun gündemlerinde olmadığını vurguladı. Ayrıca, Ermenistan-İran sınırından Rus Sınır Muhafızları'nın çekildiğine dikkati çekti. Ermenistan, sınırların korunması ve gümrük hizmetleri konusunda gerekli yetenekleri kazanarak, Ermeni birliklerinin İran sınırında ve gümrükte kontrolü devraldığını belirtti.

Geçici Görev ve Teşekkür

Dışişleri Bakanı, ülkesindeki Rus sınır birliklerinin geçici olduğunu ve Rus sınır muhafızlarının, Ermenistan Cumhuriyeti kendi bünyesinde gerekli kurum ve yetenekleri oluşturana kadar görevlendirildiğini ifade etti. "Rus sınır muhafızları, Ermenistan Cumhuriyeti'ne hizmet sağladılar… Uygun zamanda kendilerine teşekkür ettik ve bu hizmetleri kendi başımıza yapabileceğimizi belirttik," dedi.

Ermenistan-Türkiye Sınırı Değerlendirmesi

Mirzoyan, Ermenistan'ın Türkiye sınırının açılması ve iki ülke arasında güven sağlanması halinde Türkiye sınırındaki Rus birliklerinin çekilmesi konusunun değerlendirilebileceğini belirtti.

Rus Birliklerinin Çekilmesi

Rusya ve Ermenistan arasında 1 Ağustos 2024'te yapılan mutabakat gereği, Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızları tarafından yürütülen hizmetler, Ermenistan Sınır Muhafızlarına devredildi. Ayrıca, 2024'ün son günlerinde Ermenistan-İran sınırından Rus Sınır Muhafızları'nın çekildiği ve Ermenistan birliklerinin sınır koruma ve gümrük hizmetlerini devraldığı belirtildi.

Rus Sınır Muhafızları, 1992'de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran state sınırlarının korunması görevini yürütmekteydi.