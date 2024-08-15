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Ernesto Kasırgası Porto Riko'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Ernesto Kasırgası, Porto Riko'da elektrik kesintileri ve sel felaketi yarattı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:54
Ernesto Kasırgası Porto Riko'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Ernesto Kasırgası Karayipler'i Sardı

Karayipler bölgesini etkisi altına alanErnesto Kasırgası, Porto Riko'da ciddi bir elektrik kesintisi sorunu yaşanmasına sebep oldu. Şiddetli rüzgarlar ve yağışlar sonucu, adanın doğusu büyük zarar gördü.

Kasırganın Şiddeti Artıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Ernesto Kasırgası'nın şu anda "kategori 1" seviyesinde olduğunu, ancak ilerleyen saatlerde şiddetinin artarak "kategori 3" seviyesine yükselebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, bu durumun Porto Riko'daki tehlikeyi artırabileceğini belirtiyor.

Elektrik Kesintileri ve Okul Kapatmaları

LUMA Energy enerji şirketi, Porto Riko'da yaklaşık 600 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı. Bu durum, adadaki kullanıcıların neredeyse yarısını etkiliyor.

Yerel medya, büyük yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle, Porto Riko'daki okullar ve devlet dairelerinin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Bermuda ve ABD Ana Karası Üzerindeki Etkisi

Ernesto Kasırgası'nın, Bermuda bölgesinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Ancak, kasırganın ABD ana karasına ulaşması öngörülmüyor.

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