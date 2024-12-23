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Ersayar, Antrenörünün Desteğiyle Avrupa Kick Boks Şampiyonu Oldu

Vanlı milli sporcu Bedirhan Ersayar, antrenörünün teşvikiyle döndüğü kick boksta Avrupa şampiyonu oldu ve dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:17
Ersayar, Antrenörünün Desteğiyle Avrupa Kick Boks Şampiyonu Oldu

Avrupa Şampiyonası’nda Altın Madalya

Van'ın İpekyolu ilçesinden milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, antrenörünün ısrarıyla yeniden başladığı kick boksta Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası etkinliğinde 54 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kariyerine Tekvandoyla Başladı

Spor hayatına tekvandoyla başlayan 23 yaşındaki Ersayar, 7 yıl önce kuzeninin antrenmanlarını izleyerek kick boksa olan ilgisini geliştirdi. Şu anda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan genç sporcu, antrenörlerinin verdiği programa uygun olarak sıkı bir çalışma performansı sergiledi.

Türkiye şampiyonalarında da dikkat çeken başarılar elde eden Ersayar, 15-24 Ekim 2021'de İtalya'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonasında üçüncülük elde etti. Ayrıca, 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Spora Dönüş ve Yeni Hedefler

Geçen yıl spora ara vermek zorunda kalan Ersayar, Milli takım antrenörü Kutalmış Çiftcioğlu'nun ısrarlarıyla kick boksa yeniden döndü. Bedirhan, antrenörü sayesinde elde ettiği başarıları paylaşarak, "Yeni hedefim dünya şampiyonluğu. Sporun, bana sağladığı kazanımları ülkemize de altın madalya ile dönerken göstermek istiyorum." dedi.

Antrenörünün Destekleyici Rolü

Antrenör Kutalmış Çiftcioğlu, Bedirhan'ın yeteneğini ve azmini vurgu yaptı. Uzun süre Bedirhan'ı sürekçi spora kazandırmak için çalıştığını belirten Çiftcioğlu, "Günde 2 ağır antrenman yaparak Avrupa şampiyonluğuna ulaştık. Şimdi ise dünya şampiyonluğu için hazırlıkları hızlandırıyoruz." ifadesinde bulundu.

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