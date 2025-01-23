Ersin Aka'nın Cinayetinde 3 Şüpheli Daha Tutuklandı: Toplam Tutuklu Sayısı 12'ye Yükseldi

Teknik Direktör Ersin Aka'nın Cinayetinde Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte, soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Soruşturma Derinleşiyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet sonrası yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda, H.A. ve H.B.'yi Mersin'de, A.A.'yı ise Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu kaybeden hayatı hakkında açılan dosyada tutuklu sayısı giderek artmakta.

Ersin Aka'nın Ölümü ve Olayın Detayları

Bildiğiniz gibi, 22 Kasım 2022 tarihinde Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde, teknik direktör Ersin Aka, yürüyüş yaptığı sırada bir maskeli kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde maalesef kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 25'e yakın boş kovan tespit edilmiştir.

Önceki günlerde gözaltına alınan 9 şüpheli de tutuklanmıştı. Soruşturma, cinayetle bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.