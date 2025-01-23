DOLAR
35,64 0,02%
EURO
37,14 0%
ALTIN
3.143,98 0,43%
BITCOIN
3.673.017,18 1,25%

Ersin Aka'nın Cinayetinde 3 Şüpheli Daha Tutuklandı: Toplam Tutuklu Sayısı 12'ye Yükseldi

Çorlu'da Ersin Aka'nın öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 12'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:21
Ersin Aka'nın Cinayetinde 3 Şüpheli Daha Tutuklandı: Toplam Tutuklu Sayısı 12'ye Yükseldi

Teknik Direktör Ersin Aka'nın Cinayetinde Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte, soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Soruşturma Derinleşiyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet sonrası yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda, H.A. ve H.B.'yi Mersin'de, A.A.'yı ise Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu kaybeden hayatı hakkında açılan dosyada tutuklu sayısı giderek artmakta.

Ersin Aka'nın Ölümü ve Olayın Detayları

Bildiğiniz gibi, 22 Kasım 2022 tarihinde Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde, teknik direktör Ersin Aka, yürüyüş yaptığı sırada bir maskeli kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde maalesef kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 25'e yakın boş kovan tespit edilmiştir.

Önceki günlerde gözaltına alınan 9 şüpheli de tutuklanmıştı. Soruşturma, cinayetle bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlakçılar: Mesleğimiz 'Kirli İş' Olarak Görülmemeli
2
Kartalkaya Yangınında İki Kahraman Genç Hayatını Kaybetti
3
Rusya, Trump Yönetimini Biden'ın Ukrayna Hatalarını Düzeltmeye Çağırdı
4
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Sırp Cumhuriyeti'ndeki Tarih Kitaplarını Yasakladı
5
Bolu'daki Otel Yangınında Güngör Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Muğla'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı: Kadının Hayati Tehlikesi Var

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları