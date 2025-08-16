DOLAR
Ersin Tatar: Afzal Khan’ın İstifası 'Demokrasiye Kara Lekedir' — KKTC'den Tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanlığı, Afzal Khan'ın KKTC ziyareti sonrası istifasına sert tepki gösterdi; izolasyon politikaları kınandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:21
Ersin Tatar'ın Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi ziyaret eden İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan’ın ülkesi İngiltere'de istifaya zorlanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Tatar, Khan’ın kendi daveti üzerine KKTC’yi ziyaret ettiğini belirterek şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Khan’ın bu ziyaretinin ardından maruz bırakıldığı baskılar, ilkel ve tahakkümcü Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Seçilmiş bir milletvekilinin, yalnızca Kıbrıs Türk halkıyla temas kurduğu için İngiltere’nin Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifaya zorlanması, demokrasiye ve eşitliğe inanan herkes için ibretliktir."

"Bir milletvekilinin, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşme iradesi gösterdiği için baskı ve tehditle görevinden ayrılmaya zorlanması, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir."

Tatar, Rum liderliğinin KKTC'yi dünyadan izole etmeye çalıştığını, bu zihniyetin 1963'ten kalma anlayışını sürdürdüğünü ve Kıbrıs Türk halkının 62 yıldır en temel haklardan mahrum bırakıldığını vurguladı. Tatar, izolasyon siyasetini "sessiz bir insanlık suçudur" şeklinde nitelendirdi.

İngiltere'de yaşayan Türk toplumuna da çağrı yapan Tatar, "Bu haksızlığa karşı sesinizi yükseltiniz ve Sayın Afzal Khan'a sahip çıkınız." ifadelerini kullandı ve Afzal Khan'a destek vermenin Rum liderliğinin "faşizan ve antidemokratik" tutumuna karşı güçlü bir duruş anlamına geldiğini belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Khan'ın ziyaretinin ardından istifaya zorlanmasına dair bir açıklama yayımladı. Bakanlık, istifanın yoğun baskılar sonucu gerçekleşmiş olmasından üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, yaşananların GKRY'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik hukuki ve ahlaki zemini olmayan izolasyon politikasının bir örneği olduğu ifade edildi ve şu cümleye yer verildi:

"Kıbrıs Türk halkının kendisini dünyaya anlatmasına dahi tahammül edemeyen bu çarpık zihniyetin geldiği noktayı göstermektedir."

Bakanlık ayrıca uluslararası camiayı, Rum tarafının izolasyon politikasına alet olmamaya ve "adada iki halk ve egemen eşit iki devlet var olduğu gerçeği zemininde hareket etmeye" çağırdı.

