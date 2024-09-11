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Ersin Tatar'dan Birleşik Krallık'a Adalet Çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşik Krallık'ı Kıbrıslı Türklere karşı adaletsizlikle suçlayarak eşit muamele talep etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:52
Ersin Tatar'dan Birleşik Krallık'a Adalet Çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık hükümetine Kıbrıslı Türkler için adaletsizliklere son verme çağrısında bulundu. Tatar, adanın garantör güçlerinden biri olan Birleşik Krallık'ın, Kıbrıs Türk halkına karşı sorumluluklarını hatırlatarak, mevcut eşitsizliklerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uçuş Yasağına Dikkat Çekti

İngiltere'nin GB News kanalına konuşan Tatar, Kıbrıs'a yönelik yaşanan kayıtsızlıkların başında, Birleşik Krallık'tan KKTC'ye doğrudan uçuş olmamasının geldiğini belirtti. Tatar, bu engellerin kaldırılmasının, iki toplum arasındaki barışa katkı sağlayacağına dikkat çekti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm vizyonunun önemli olduğunu vurgulayarak, enerji, su ve doğal kaynaklar gibi alanlarda iş birliğinin her iki taraf için de faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan yaklaşık 20 bin İngiliz vatandaşının bulunduğunu ve bu toplulukla iyi ilişkiler kurulduğunu aktardı.

Adalet Çağrısı ve AB Sorunu

Halkına adalet çağrısı yapan Tatar, Kıbrıslı Rumların tanınan bir devlet olduğuna dikkat çekerek, haksız yere 20 yıl önce Avrupa Birliği (AB) üyesi yapıldığını, ancak KKTC'nin bu birlikten dışlandığını belirtti. Bu durumun, Kıbrıslı Rumların AB'deki avantajlarını kullanarak Kıbrıslı Türkleri ambargolarla sıkıştırdığına dikkat çekti. Son olarak, kendilerine dayatılmış bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirtti.

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