Ersizlerdere Kanyonu'nda Sonbahar Renk Şöleni — Küre Dağları, Kastamonu

Küre Dağları'ndaki Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı, sonbaharda yeşilden sarıya ve kahverengiye dönen ağaçlarla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 14:52
Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı sonbaharın tüm renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Zengin bitki örtüsü ve doğal dokusuyla dikkat çeken bölgedeki ağaçlar, mevsimle birlikte yeşilden sarıya ve kahverengine dönüşerek adeta bir renk paleti sunuyor. Ormanlar ve dağ manzaraları, sonbaharın atmosferini en çarpıcı şekilde yansıtıyor.

Tabiat parkını gezenler, yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe yürüyüşler yapıyor; yeşil çayırları çevreleyen, renk değiştiren ağaçları ve dağ siluetlerini fotoğraflamanın keyfini yaşıyor.

Ziyaretçi Görüşleri

Nursel Yazıcıoğlu Şavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Etrafa baktığımızda dağların güzelliğini, renklerin harika oluşunu, doğanın en güzel renklerini ve sonbaharı Küre Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda görüyoruz.” dedi.

Mustafa Özkan ise sonbaharın Küre Dağları'nda adeta sanata dönüştüğünü belirterek, “Sonbaharın, hüzünden huzura insanın içini açan binbir çeşit renklere dönüştüğü bir yerdeyiz. Herkesi, sonbaharın en güzel renklerinin yer aldığı Kastamonu'nun birçok noktasına davet ediyoruz.” diye konuştu.

Doğa ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından olan Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir rota sunuyor.

Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı sonbaharın renklerine büründü.

