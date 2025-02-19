Ertegün Ailesinin Anısına Caz Konseri Düzenlendi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Ertegün kardeşlerin anısına caz konseri düzenledi. Caz müziğiyle ırkçılığa karşı durdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:16
Ertegün Ailesinin Anısına Caz Konseri Düzenlendi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Anlamlı Caz Konseri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, başkent Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caz müziğine destek vermek amacıyla özel bir konser düzenledi. Bu etkinlik, Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin anısına gerçekleştirildi.

Caz Müziği ile Sosyal Uyum

Büyükelçi Sedat Önal ile eşi Figen Önal ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, 2024-2025 "Ertegün Caz Serisi" kapsamında yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, Dwayne Adell Trio sahne aldı ve katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

İlk Caz Konserlerinin Önemi

1930'lu ve 1940'lı yıllarda Amerika'da ırk ayrımcılığının en yoğun olduğu dönemlerde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün’ün oğulları, Ertegün kardeşler, Büyükelçilik rezidansının kapılarını hem siyahi hem de beyaz caz sanatçılarına açarak önemli bir adım attı. "Caz, sosyal uyum için silahımızdır" anlayışıyla hareket eden Ertegün kardeşler, Louis Armstrong ve Duke Ellington gibi dönemin önemli sanatçılarının da sahne aldığı konserler düzenledi.

Caz Kültürünün Sürdürülmesi

Büyükelçilikte düzenlenen etkinliklerin tarihi, o dönemde Afro-Amerikan konukların karşılaştığı ayrımcılığa karşı durmayı amaçlayan cesur adımların başlangıcını temsil ediyor. Ertegün kardeşlerin bu misyonu, özellikle de Ahmet Ertegün'ün 1947'de kurduğu Atlantic Records ile devam etti. Nesuhi Ertegün de 1956'da şirkete katılarak, Ray Charles, Charles Mingus, Aretha Franklin ve John Coltrane gibi ünlü isimlerle çalışmıştır.

Ertegün Kardeşlerin Anması

2010 yılından bu yana, Washington Büyükelçiliği'nde bu örnek girişimlerin anısına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ertegün kardeşlerin ırkçılığa karşı duruşu ve müzik tutkusu, bugüne kadar pek çok kişi tarafından takdir edilen bir miras olmuştur.

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