Ertuğrul Fırkateyni Anıtı Açıldı — 71 Trabzonlu Şehit 135. Yılda Anıldı

Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 71 Trabzonlu asker anısına yapılan anıt, kazanın 135. yılında düzenlenen törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:47
Ertuğrul Fırkateyni kazasında hayatını kaybeden 71 Trabzonlu asker anısına yaptırılan anıt, kazanın 135. yılında düzenlenen törenle açıldı.

Tören ve Mesajlar

Tören, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin bahçesinde gerçekleştirildi. Açılış töreninde şehitler için dualar edilerek Allah'tan rahmet dilendi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, konuşmasında devletler arası iletişimin önemine vurgu yaptı ve Osmanlı'nın Japonya'ya heyet göndermesini ciddi bir devlet vizyonu olarak nitelendirdi. Vali Yıldırım, dünyada barışın önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözüne atıf yaptı ve büyük devletlerin hegemonyası altında diğer devletlerin ezilmemesi gerektiğini kaydetti.

Vali Yıldırım, Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya yönelik yolculuğunun sadece diplomatik bir ziyaret değil, aynı zamanda farklı toplumlarla irtibat kurma çabası olduğunu belirtti. ''Oradaki insanların da 'Türkler gelmiş, Osmanlı gelmiş, Müslümanlar gelmiş' diyerek fırkateyni ziyaret ettiklerini'' ifade ederek, felaket yaşanmasaydı sonuçların farklı olabileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, şehit Trabzonluların hatırasını canlı tutmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon dostluğunun simgesi olduğunu vurguladı.

Trabzon Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Engin Çağdaş Bulut da fırkateyn ve kazaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi ve tören sonlandı.

