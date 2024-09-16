Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Tekirdağ'da Anıldı

Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıldı

Tekirdağ'da, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anmak amacıyla bir program düzenlendi. Anma etkinliği, Ertuğrul Mahallesi'ndeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tören, saygı duruşuyla başlayarak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Cem Düzen, yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Şehitlerin Anısına Dualar

Düzen, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin Osmanlı sancağını ve Türk kimliğini duyurmak için hayatlarını feda ettiklerini ifade ederek, geminin batışı sürecinde yaşanan olaylardan bahsetti. Etkinlikte, katılımcılar şehitler için dua etti.

Protokol ve Çelenk Töreni

Etkinliğe, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer katıldı. Protokol üyeleri, Ertuğrul Fırkateyni Fotoğraf Sergisi'ni gezdikten sonra, Vali Soytürk tarafından denize çelenk bırakıldı.

Şehitlerin Hatırası Canlı Tutuluyor

Ertuğrul Fırkateyni'nin batışı üzerinden 134 yıl geçti. Bu trajik olay, Türk-Japon ilişkilerinin tarihsel bir sembolü haline geldi. 1874'te inşa edilen fırkateyn, Japonya’ya yapılan diplomatik bir ziyaretin parçası olarak 1889'da bu ülkeye gönderilmişti. Fırkateyn, yaklaşık 11 ay süren yolculuktan sonra Tokyo'ya ulaşmış ancak dönüş yolculuğunda, sert tayfunlar sonucunda batmıştır. Kazada, 526 mürettebat, Osman Paşa ve 54 subay da dahil olmak üzere şehit düşmüştür. Etkinlik kapsamında katılımcılara lokma ikram edildi.

Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi. Programa Vali Recep Soytürk (sol 4), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan (sağ 5), CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun (sağ 4) ve Nurten Yontar (sağ 3) ve protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi. Programa Vali Recep Soytürk (sol 4), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan (sağ 5), CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun (sağ 4) ve Nurten Yontar (sağ 3) ve protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi. Programa Vali Recep Soytürk (sol 4), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan (sağ 5), CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun (sağ 4) ve Nurten Yontar (sağ 3) ve protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi. Programa Vali Recep Soytürk (sol 4), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan (sağ 5), CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun (sağ 4) ve Nurten Yontar (sağ 3) ve protokol üyeleri katıldı.