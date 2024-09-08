Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Vurgu Dolu Konuşması

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Çok Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde önemli bir konuşma yaptı. Yılmaz, bu etkinlikte Ertuğrul Gazi Camii'nin kubbesinden göğe baktığında dalgalanan al bayrağın, kalkınan ve gelişen Türkiye'yi simgelediğini belirtti.

Osmanlı'nın Temelleri ve Birlik Vurgusu

Yılmaz, Söğüt'te diktiği çınarla 600 yıllık bir mirası temsil ettiğini dile getirerek, Ertuğrul Gazi'nin bu topraklarda kurduğu medeniyetin önemine vurgu yaptı. 'Bu köklü topraklar Kayı boyunun destansı mücadelesini simgeler,' dedi.

Kayı Boyunun Tarihi Rolü

Cevdet Yılmaz, Kayı boyunun en büyük boy olmamasına rağmen nasıl bir imparatorluk kurduğunu sorguladı ve bu konuda derin analizlerin yapılması gerektiğini ifade etti. "Maneviyatlarla güçlü bir devlet haline geldik," diyerek, o dönemin yönetim ilkelerinin öğrenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Huzur ve Adalet İçin Çalışmalar

Yılmaz, "Ceddimizin ayak bastığı her yeri abat etme gayesiyle hareket ediyoruz," diyerek, farklılıklara rağmen birlik ve beraberlik içinde yaşamayı önemsediklerini vurguladı. Solebilen bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine olan inancını yineledi.

Kültürel Miras ve Yeni Nesiller

Yılmaz, Yörük Bayramı gibi etkinliklerin milli kültürü muhafaza ettiğini ve genç nesillere tarih bilinci kazandırdığını belirtti. Alanda kurulan Yörük çadırlarının geçmişle olan bağımızı kuvvetlendirdiğini ifade etti.

Bölgenin Ekonomik Gelişimi

Son olarak, Bilecik ve Söğüt bölgesinin ekonomik anlamda güçlendiğini ve bu duruma katkı sağlayanlara teşekkür etti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede, tarihi ve kültürel zenginliklerin daha iyi tanıtılması için rehberlere ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.