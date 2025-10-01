Ertuğruloğlu: BMGK 'Kıbrıs Türkü'nün 60 yılını çaldı' — Çözüm: İki Egemen Devlet

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'BMGK Kıbrıs Türkü'nün 60 yılını çaldı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM 80. Genel Kurulu ziyaretleri kapsamında New York ve Washington temasları sonrası Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununda yıllardır çözüm sağlanamadığını savunarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni sert sözlerle eleştirdi.

BM, 186 sayılı karar ve 60 yıllık süreç

Ertuğruloğlu, 'Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kıbrıs Türkü'nün 60 yılını çalan bir örgüttür.' ifadelerini kullanarak 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararı işaret etti. Bakan, o kararın metnindeki 'Government of Cyprus' ifadesinin sürecin başından beri yanlışlığı beslediğini ve Kıbrıs sorununu uluslararası gündemde şekillendirdiğini belirtti.

New York'taki temaslarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'daki Kuzey Kıbrıs'ın tanınması çağrısını hatırlatan Ertuğruloğlu, bu sözlerin TBMM tezkeresiyle uyumlu ve ciddi bir içerik taşıdığını vurguladı.

İki devletli çözüm ve MGK kararı

Ertuğruloğlu, dün yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde yer alan iki devletli çözüm modeline verilen desteği memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, 'Büyük bir kararlılık örneği gösterilerek Türk tarafının Kıbrıs konusuyla ilgili duruşu... bir kere daha kayıt altına alınmış oldu.' dedi. Bakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibiyle yapılan görüşmelerde KKTC'nin duruşunun defalarca paylaşıldığını aktardı.

Federasyon denemeleri ve Crans‑Montana

Ertuğruloğlu, federasyon görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirirken, 2017 Crans‑Montana görüşmelerinin Rum tarafının 'sıfır asker, sıfır garanti' ısrarıyla çöktüğünü hatırlattı. Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın o dönemde 'bu jenerasyonun son denemesi' dediğini anımsatan Ertuğruloğlu, bugün hâlâ aynı yanlışları savunan kesimlerin bulunduğunu eleştirdi.

Bakan, 'Artık Ada'da iki eski ortağın yeni bir ortaklık kurma diye bir olasılığın söz konusu değildir. Ortaklık dönemi bitmiştir.' ifadeleriyle federasyon alternatifinin geçersiz olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, GKRY ve uluslararası aktörler

Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği üyeliğini ve AB'nin tavrını sert dille eleştirdi: 'Avrupa Birliği'nin utancı olması gereken bir karar ama bu arkadaşlarda utanma diye bir özellik yok.' Bakan, AB'nin ekonomik ve siyasi gücünü kullanarak bazı Türk Devletleri Teşkilatı üyelerini KKTC ve Türkiye aleyhine etkilemeye çalıştığını belirtti.

GKRY'nin uluslararası ilişki ve askeri yakınlaşmalarına da işaret eden Ertuğruloğlu, Rum tarafının İsrail ve diğer aktörlerle ilişkilerini güçlendirerek Türkiye ve KKTC'ye karşı girişimlerde bulunma eğiliminde olduğunu söyledi. Ancak TSK'nın KKTC'de bulunduğu sürece Kıbrıs Türklerine yönelik herhangi bir askeri tehdidin oluşmayacağını vurguladı.

'Kıbrıs'ta çözüm: Ada'da iki devlet'

Ertuğruloğlu, müzakere çağrılarını 'ciddiyetsiz' bulduğunu ifade ederek, 'Kıbrıs'ta çözüm mevcuttur. Kıbrıs sorununu çözme diye bir ifadenin artık sağlıklı bir ifade olduğuna inanmıyorum. Kıbrıs sorunu çözülmüştür; Ada'da 2 tane devlet vardır.' dedi. Bakan, iki egemen eşit devletin komşuluk ilişkileri çerçevesinde bazı başlıklarda işbirliği yapabileceğini belirtti.

BM süreçlerine yaklaşım ve ileriye dönük adımlar

BM süreçlerinden büyük beklenti içinde olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, KKTC'nin görüşmeye açık olduğunu ancak bunun 'yanlışları yüzlerine vurmak' amacıyla yapılacağını belirtti. Ayrıca ülkesindeki cumhurbaşkanı seçimleri sonrası New York'ta '5+1' formatında toplantı yapılabileceğini, ancak bunun sorunun çözümü anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Sonuç ve uyarılar

Ertuğruloğlu, geçmişte ortaklığı bozan tarafın Rumlar olduğunu hatırlatıp hâlâ ödüllendirildiklerini, Kıbrıs Türklerinin ise cezalandırıldığını söyledi. GKRY'nin İsrail ve diğer yabancı aktörlerle yürüttüğü iş birliklerinin Ada'yı bölgesel risklere açık hale getirdiğini dile getirirken, 'İnşallah o denli çılgınlaşmazlar. Çünkü bunun en ufak bir başarı şansı yok.' diyerek uyarıda bulundu.

Ertuğruloğlu'nun temel mesajı: Kıbrıs sorununda haklı olan KKTC'dir ve kalıcı çözümün yolu 'iki egemen eşit devlet' anlayışından geçmektedir.