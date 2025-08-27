ERÜ'nün Journal of Clinical Practice and Research Dergisi PubMed'de

Kayseri'den çıkan bilimsel üretim dünya çapında erişilebilir

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından yayımlanan Journal of Clinical Practice and Research dergisi, dünyanın en büyük tıp veri tabanlarından PubMed üzerinden erişilebilir hale geldi.

Kurumsal açıklamada, PubMed'in Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yönetildiği ve dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının araştırmalarına ulaşmak için başvurduğu en önemli platform olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, derginin PubMed'de yer almasının ERÜ tarafından üretilen bilimsel çalışmaların uluslararası ölçekte daha fazla dikkat çekeceği; Kayseri'den çıkan verilerin dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar tarafından okunacağı ve atıf alacağı vurgulandı.

Bu önemli adımın, tıp dergisinin PubMed kaydı sayesinde hem üniversitenin hem de şehrin adının küresel bilim literatüründe daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağı kaydedildi.