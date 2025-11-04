ERÜ Tıp Fakültesi'nde 391 Dönem 1 Öğrenci Beyaz Önlük Töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitime yeni başlayan Dönem 1 öğrencileri, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende beyaz önlüklerini giydi.

Katılımcılar

Törene; 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg.Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmalar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin ülkesine hizmet, bilimsel çalışmalara katkı ve toplum yararına üretme hedeflerini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasında şunları kaydetti; "50 yıldır hizmet veren hastanemizin fiziki imkanlarını yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken 800 yataklı yeni hastane binamızın projesini tamamlamak üzereyiz. 2026 yılında yapım ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir yandan da öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmesi için araştırma imkanlarımızı da geliştiriyoruz. Bu noktada hayırseverlerimizin katkısı bizim için çok değerli."

Öğrencilere seslenen Rektör, "Önlük giyme töreniyle başladığınız bu altı yıllık yolculuk çok hızlı geçecek. Sürekli öğrenmeye, ülkesini ve insanını sevmeye devam edin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun fakültenin 58 yıllık köklü tıp eğitimi geleneğine vurgu yaparak: "Fakültemize yeni katılan öğrencilerimizin mesleki yaşamlarının ilk sembolü olan bu anlamlı törende sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hekimlik, bilimin ışığında insan sevgisiyle yürütülen bir sanattır. Bu yolculukta kimi zaman zorlanacaksınız; ancak bir hastanın gözlerinde yeniden doğan umudu görmek, tüm yorgunluğunuzun en güzel karşılığı olacaktır."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ailelere teşekkür ederek: "Tıp fakültesine gelmek büyük bir başarıdır. Bu başarıda en büyük pay ailelerindir. Hekimlik, hayat boyu öğrenmeyi gerektiren bir bilim dalıdır. Öğrencilerimizin bu bilinçle hareket etmelerini diliyorum" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Turan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak: "Tıp eğitimi altı yıl süren zorlu ama bir o kadar da keyifli bir süreçtir. Derslerde öğrendiğiniz bilgilerin hepsi ileride birbirini tamamlayacaktır. Hekimlik, bilgi kadar karakter, empati ve insana saygı gerektirir. Bu alışkanlıkları şimdiden edinmeye gayret edin."

Kapanış

Tören, 391 Dönem 1 öğrencisinin önlük giydirilmesiyle sona erdi.

