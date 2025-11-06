Erzincan Çağlayan’da Kargaların Unuttuğu Cevizler Ağaç Oluyor

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde kargaların unuttuğu cevizler, ilkbaharda filizlenerek doğal olarak ceviz ağaçlarına dönüşüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:42
Erzincan Çağlayan’da Kargaların Unuttuğu Cevizler Ağaç Oluyor

Erzincan Çağlayan’da Kargaların Unuttuğu Cevizler Ağaç Oluyor

Doğanın kendiliğinden ağaçlandırma döngüsü

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde kargaların kışın beslenmek için toprağa gömdükleri cevizler, unutulmaları sonucu zamanla filizlenerek ceviz ağaçlarına dönüşüyor.

Doğanın kendi döngüsü içinde ortaya çıkan bu ilginç olay, hem çevredeki vatandaşların hem de doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Bölge halkı, kargaların bıraktığı cevizlerin zamanla büyüyüp ağaç haline gelmesini gözlemliyor.

Çağlayan Beldesi çevresinde yaşayan kargalar, kış aylarında besin olarak tüketmek üzere cevizleri toprağa saklıyor. Ancak sakladıkları yerleri unutan kargaların bıraktığı cevizler, ilkbaharda filizlenerek yeni ceviz ağaçlarının oluşmasına neden oluyor.

Bölgede sıkça rastlanan bu doğal süreç, doğanın kendi ekosistemini nasıl yenilediğinin canlı bir örneği olarak gösteriliyor. Vatandaşlar, kargaların bu davranışının doğaya katkı sağlayan "farkında olmadan yapılan bir ağaçlandırma" örneği olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ise kargaların zeki ve planlı hayvanlar olduklarını, besin kaynaklarını saklama içgüdüsünün ekosisteme bu şekilde olumlu yansıdığını ifade ediyor.

ERZİNCAN’IN ÇAĞLAYAN BELDESİ’NDE KARGALARIN KIŞIN BESLENMEK İÇİN TOPRAĞA GÖMDÜKLERİ CEVİZLER...

ERZİNCAN’IN ÇAĞLAYAN BELDESİ’NDE KARGALARIN KIŞIN BESLENMEK İÇİN TOPRAĞA GÖMDÜKLERİ CEVİZLER, UNUTULMALARI SONUCU ZAMANLA FİLİZLENEREK CEVİZ AĞAÇLARINA DÖNÜŞÜYOR

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek