Erzincan Çağlayan’da Kargaların Unuttuğu Cevizler Ağaç Oluyor

Doğanın kendiliğinden ağaçlandırma döngüsü

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde kargaların kışın beslenmek için toprağa gömdükleri cevizler, unutulmaları sonucu zamanla filizlenerek ceviz ağaçlarına dönüşüyor.

Doğanın kendi döngüsü içinde ortaya çıkan bu ilginç olay, hem çevredeki vatandaşların hem de doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Bölge halkı, kargaların bıraktığı cevizlerin zamanla büyüyüp ağaç haline gelmesini gözlemliyor.

Çağlayan Beldesi çevresinde yaşayan kargalar, kış aylarında besin olarak tüketmek üzere cevizleri toprağa saklıyor. Ancak sakladıkları yerleri unutan kargaların bıraktığı cevizler, ilkbaharda filizlenerek yeni ceviz ağaçlarının oluşmasına neden oluyor.

Bölgede sıkça rastlanan bu doğal süreç, doğanın kendi ekosistemini nasıl yenilediğinin canlı bir örneği olarak gösteriliyor. Vatandaşlar, kargaların bu davranışının doğaya katkı sağlayan "farkında olmadan yapılan bir ağaçlandırma" örneği olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ise kargaların zeki ve planlı hayvanlar olduklarını, besin kaynaklarını saklama içgüdüsünün ekosisteme bu şekilde olumlu yansıdığını ifade ediyor.

