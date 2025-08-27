Erzincan'da 11 firari hükümlü ve 4 aranan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Erzincan'da polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen denetim ve kontroller sırasında şüpheliler tespit edilerek kolluk birimlerine teslim edildi.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.