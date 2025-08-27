DOLAR
Erzincan'da 11 firari hükümlü ve 4 aranan şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı; hükümlüler cezaevine, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:53
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Erzincan'da polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen denetim ve kontroller sırasında şüpheliler tespit edilerek kolluk birimlerine teslim edildi.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

