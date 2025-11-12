Erzincan’da 11 Kasım’da 14 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Erzincan’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu. Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kızılay gönüllüleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik ve Vali Aydoğdu’nun Mesajı

Etkinlik, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirildi. Vali Aydoğdu konuşmasında iklim değişikliği, kuraklık ve su kıtlığının küresel bir sorun haline geldiğini vurguladı: "Yaşanan iklim değişikliği ve orman yangınları, doğanın ne kadar hassas bir emanet olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Ama biz biliyoruz ki insanın umudu bitmez, toprağın nefesi tükenmez. Çünkü toprağa atılan her tohum, bir gün yeniden filiz verir."

Vali Aydoğdu, Peygamber Efendimizin sözünü hatırlatarak "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" hadisini anımsattı ve "Biz bugün bu söze kulak veriyoruz. Çünkü her kök, bu topraklara olan bağlılığımızın bir nişanesidir." dedi.

Yıl Boyunca Süren Ağaçlandırma Çalışmaları

Vali Aydoğdu, yalnızca 11 Kasım’da değil, yılın her döneminde doğayı koruma ve yeşili çoğaltma anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Verilen bilgilere göre 2023 yılında 665 bin, 2024 yılında 650 bin, 2025 yılında ise 700 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bu gün ise il genelinde 9 farklı noktada 14 bin fidan daha dikildi.

Orman İşletme Müdürlüğü personeline ve emeği geçen herkese teşekkür eden Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün kampanyası kapsamında Erzincan’a gönderilen 427 bin fidanın üç gün içinde vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini ifade etti: "Bu durum, hemşehrilerimizin doğaya, yeşile ve çevreye verdiği değerin en güzel göstergesidir."

Program, Vali Hamza Aydoğdu ile protokol üyelerinin, öğrencilerin ve vatandaşların fidan dikimiyle sona erdi.

