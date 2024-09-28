Erzincan'da 20 Engelliye Akülü Sandalye Desteği

Erzincan’da 20 Engelliye Akülü Sandalye Dağıtımı Yapıldı

Erzincan Valiliği'nin öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye sahip oldu.

İyilik Ailesi Hareketi

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin, 10 yıl önce başlattığı "İyilik Ailesi" hareketi ile ülke genelinde engellilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen hayırseverler, Erzincan Gönüllü Gençler Derneği ile işbirliği yaparak akülü sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Valilik Önünde Teslim Töreni

Akülü sandalyelerin teslim töreni Vali Hamza Aydoğdu tarafından gerçekleştirildi. Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada devletin engellilerin yanında olduğunu vurguladı. "Biz, komşusunun mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gören bir kültürden geliyoruz," dedi.

Teşekkür Mesajları ve İyilik Vurgusu

Aydoğdu, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti. Mustafa Şahin ise insanların gönlünde yer edinmenin önemini vurguladı.

Doğum Günü Kutlaması

Program sonunda, engellilerden birinin doğum günü kutlandı ve pasta kesildi.

Erzincan Valiliğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde, engelliler yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Törene, Vali Hamza Aydoğdu da katıldı.

Erzincan Valiliğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde, engelliler yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Törene, Vali Hamza Aydoğdu da katıldı.

Erzincan Valiliğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde, engelliler yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Törene, Vali Hamza Aydoğdu da katıldı.

Erzincan Valiliğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde, engelliler yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Törene, Vali Hamza Aydoğdu da katıldı.

Erzincan Valiliğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde, engelliler yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Törene, Vali Hamza Aydoğdu da katıldı.

Erzincan Valiliğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde, engelliler yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Törene, Vali Hamza Aydoğdu da katıldı.