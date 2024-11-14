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Erzincan'da 60 Yaş Üstü Bireylere Eğitim Fırsatı: Tazelenme Üniversitesi

Erzincan'da 60 yaş üstü bireyler için 'Tazelenme Üniversitesi' projesi ile eğitim imkanı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:36
Erzincan'da 60 Yaş Üstü Bireylere Eğitim Fırsatı: Tazelenme Üniversitesi

Erzincan'da Eğitimde Yeni Bir Dönem

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi, 60 yaş üstü bireylere eğitim fırsatları sunmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje Kapsamında Eğitimler Başladı

Proje için imzalanan protokolün ardından, EBYÜ Meslek Yüksekokulu'nda birçok alanında uzman öğretim görevlisi tarafından sağlıklı yaşam ve çeşitli atölye eğitimleri verilecek. Bu kapsamda, 4 yıl sürecek eğitim programına başvuran 60 yaş üstü 45 öğrenci, bugün derslere başladı.

Hedef: Bilgi ve Beceri Kazandırmak

Proje ile 60 yaş üstü bireyler, üniversite kampüsünde eğitim alarak sağlık, yaşam, teknoloji, finans, hukuk, iletişim, psikoloji, örgü teknikleri ve yemek pişirme gibi alanlarda bilgi ve beceri edinmeyi amaçlıyor. EBYÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, projeyi destekleyerek katılımcıların güncel bilgiler edinmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Yoğun Talep ve Katılım Belgeleri

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sevda Özütürker, öğrenci taleplerinin oldukça yoğun olduğunu ve 45 kişilik atölye kapasitesi dolayısıyla kontenjanlarını kapatmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Programın sonunda, katılımcılara katılım belgesi verileceği de bildirildi.

Öğrenci Görüşleri

Programın katılımcılarından 73 yaşındaki Emine Abanus, eğitim deneyimini heyecanla karşılarken, "İlkokula gelmişiz gibi çok heyecanlıyız. Şimdi el işi yapıyoruz, öğreniyoruz. Sağlıklı yaşam bilgilerini öğrendik. Çok mutluyum, benim de hep hayalimdi. İyi ki bu projeyi yapmışlar." dedi. Bir diğer öğrenci Rezvet Gündüz ise, eğitim ile kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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