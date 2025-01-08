Erzincan'da 90 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Erzincan'da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 90 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kente kaçak ürün getireceği tespit edilen S.P.'yi yakaladığı belirtildi.

Aramada Yakalanan Malzeme

Ekipler, gerçekleştirdikleri aramada 500'er gramlık 180 paket içerisinde toplam 90 kilogram bandrolsüz nargile tütünü buldu. Bu durum, Erzincan'da kaçakçılıkla mücadele çabalarının ne denli gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Yakalanan şüpheli S.P. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılığa karşı farkındalığı artırmak ve vatandaşları bilgilendirmek için bu tür operasyonların süreceğini vurguladı.