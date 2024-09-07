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Erzincan'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Binali Yıldırım, Erzincan'da yapılan AK Parti toplantısında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:02
Erzincan'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Erzincan'da AK Parti Toplantısı

AK Parti, Erzincan'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldı.

Yıldırım'dan Kritik Açıklamalar

Yıldırım, "15 Temmuz'da bile o şerefli üniformanın içine giren terör mensuplarını ayıklarken dahi silahlı kuvvetlerimizin şerefine söz ettirmedik. Bundan sonra da ettirmeyiz." dedi.

23 yıl içinde, demokratik yaşamda karşılaşılan zorluklara vurguda bulunan Yıldırım, “Halkın gücü üzerinde başka bir güç yoktur.” ifadelerini kullandı.

Atatürk Vurgusu

30 Ağustos'ta gerçekleşen yemin töreninden sonra yaşanan olaylara da değinen Yıldırım, "Atatürk'ü istismar edenlere izin vermeyeceğiz. Bu bağlamda, disiplinsizlikler nedeniyle TSK’nın itibarına zarar verilmesine kimsenin hakkı yoktur." şeklinde konuştu.

AK Parti'de Kan Değişimi

Yıldırım, Erzincan dahil tüm Türkiye'de AK Parti’nin bir kan değişimi yaşadığını vurgulayarak, "Başkanımıza ve ekibine başarı diliyorum. Tecrübeyi ve enerjiyi birleştirerek partimizi daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan konuşmalar ve değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Toplantıya, Erzincan İl Koordinatörü Zeynep Gül Yılmaz başkanlık etti. Ayrıca, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı ve partililer de katıldı.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı...

AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın (fotoğrafta) katılımıyla, İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

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