Erzincan'da Alkollü Sürücü 3 Polis Aracına Çarptı — Yarım Saatlik Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Erzincan'da alkollü sürücü E.D.'nin yarım saat süren kaçışı sırasında 3 polis aracına çarparak yakalanıp gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 08:19
Erzincan'da gece saatlerinde yaşanan kovalamaca kentte paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü E.D., çevre yolunda tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Yarım Saat Süren Kaçış ve Çarpma Anları

Kaçış sırasında sürücü, kontrolsüz ilerlerken 3 polis aracına çarptı. Tüm uyarılara rağmen hızını kesmeyen E.D.'nin davranışları çevrede korku ve kaosa yol açtı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın sonunda ekipler aracı çevreleyerek durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.

