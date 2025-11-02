Erzincan'da Arama Kurtarma Köpekleri Eğitimi Başladı

Erzincan'da I.S.A.R Germany ve Erzincan Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle ilk etapta 7 sahipli köpeğe arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 19:22
İlk etapta 7 sahipli köpeğe saha eğitimi veriliyor

Erzincan'da başlatılan proje kapsamında, ilk olarak 7 sahipli köpeğe arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı. Proje, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ile uluslararası arama kurtarma kuruluşu I.S.A.R Germany iş birliğiyle hayata geçirildi.

Eğitim süreci ve uygulama alanı

Projede gönüllü köpek sahiplerine önce teorik eğitim verildi. İlk saha eğitimleri AFAD eğitim alanında gerçekleştirildi. Köpekler, yaklaşık 2 yıl sürecek asıl eğitim öncesinde ön değerlendirmeye alınarak enkaz alanında gezdirildi ve saha çalışmaları yapıldı.

I.S.A.R Germany Erzincan sorumlusu Deniz Güner, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını hatırlattı. Güner, Vali Hamza Aydoğdu ile yaptıkları toplantı sonrası köpeklere arama kurtarma eğitimi verme kararı aldıklarını belirtti ve proje kapsamında hızlı bir değerlendirme sonrası eğitime başladıklarını söyledi.

Güner, amaçlarının Erzincan'ı köpekle birlikte enkaz kurtarma çalışmalarında Türkiye'de öne çıkarmak olduğunu vurguladı: Erzincan'ın depremle ilgili acı tecrübeleri bulunduğunu, olası bir felakette kentteki enkaz kurtarma çalışmaları için hazırlığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yerel destek ve katılımcı görüşleri

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş, son dönemde Türkiye'de depremlerin yaşandığını ve Erzincan'ın da depremle anılan bir kent olduğunu hatırlattı. Demirbaş, yapılan duyuru ile şartlara uygun köpek sahiplerinin davet edildiğini ve AFAD eğitim alanında şu anda 7 köpeğin bulunduğunu belirterek, "Her ay bu ekip Almanya'dan gelecek ve burada köpekleri yetiştirerek arama kurtarma konusunda çok ciddi bir adım atmış olacağız" dedi.

Köpek sahiplerinden Savaş Şahin, köpeğinin insanlara daha faydalı olacağına inandığını söyledi. Hakan Soylu ise 'Börü' isimli köpeğiyle eğitime katıldığını, deprem ve afetlerde en hızlı şekilde müdahale ederek canlı kurtarma eğitimi aldıklarını aktardı.

