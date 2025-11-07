Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik

Erzincan Yeni Sanayi Bölgesi'nde askeri araç, traktör ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı; yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:09
Yeni Sanayi Bölgesi'nde kaza

Erzincan'ın Yeni Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 23 FS 265, 60 ABJ 403 ve 24 AJ 988 plakalı araçların karıştığı çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

