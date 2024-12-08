Erzincan'da Ayıların Dronla Görüntüleri Refleksi: Doğanın Harikaları

Erzincan'da Dronla Ayı Görüntüleme

Erzincan'ın Munzur Dağı eteklerinde doğa fotoğrafçısı Ozan Irmak tarafından kaydedilen ayı ve yavru görüntüleri, doğal güzelliklerin bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu. Irmak, bu eşsiz görüntüleri dron teknolojisi ile elde etti.

Farklı Gruplar Halinde 8 Ayı

Dron çekimlerinde Irmak, aynı günde farklı gruplar halinde 8 ayı görüntüledi. İlk çekimlerinde, bir anne ayı ve üç yavrusu karlı arazide oyun oynarken kaydedildi. Kayıtlarda, beyaz örtüyle kaplı zemin üzerinde ayıların mutlu anları dikkat çekiyor.

Çalılıkların İçinde Saklanan Anne Ayı

Başka bir görüntüde ise anne ayı ve iki yavrusu, çalılıkların içinde dinlenirken görüntüleniyor. Bir süre sonra ayı ailesi, karda yüksek kesimlere doğru koşarak gözden kayboluyor.

Büyük Ayının Koşusu

Irmak’ın bir diğer çekiminde, büyük bir ayının karın içinde hızla uzaklaştığı anlar kaydedildi. Bu görüntüler, Erzincan’ın doğal yaşamındaki muhteşem anları gözler önüne seriyor.