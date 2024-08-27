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Erzincan'da Bariyere Çarpan Hafif Ticari Araçta 7 Kişi Yaralandı

Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:55
Erzincan'da Bariyere Çarpan Hafif Ticari Araçta 7 Kişi Yaralandı

Erzincan'da Kaza: 7 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari bir araç bariyere çarparak kontrolden çıktı ve içindeki 7 kişiyi yaraladı.

Kaza Anı ve Detaylar

39 yaşındaki sürücü M.A.D idaresindeki 48 AID 412 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde bariyere çarptı. Kazada sayıları 4'ü çocuk olan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında 33 yaşındaki G.D, 1 yaşındaki A.D, 7 yaşındaki H.D, 9 yaşındaki E.D, 14 yaşındaki M.D ve 27 yaşındaki B.D bulunuyor. Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yardım ve Tedavi Süreci

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Son olarak, sürücünün kaza anında alkollü olup olmadığına dair incelemeler devam etmektedir.

Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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