Erzincan'da Bekçilere 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uygulama Eğitimi' Kursu

Eğitimle sahada etkinlik artırılıyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde, çarşı ve mahalle bekçisi personeline yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uygulama Eğitimi Kursu düzenlendi.

Eğitim programı, suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin artırılmasını amaçlayarak, bekçilerin görev sırasında karşılaşabilecekleri durumlara dönük uygulamalı eğitimler verdi.

Program kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla bekçilerin sahadaki hazırlık ve müdahale becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, eğitimin personelin sahadaki başarısını daha da artıracağını belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi.

