Erzincan'da Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Erzincan'daki Ergan Dağı'nda yapılan çığda arama kurtarma tatbikatında 40 personel görev aldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:29
Erzincan'da Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Erzincan'da Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı

Erzincan'da yer alan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü düzenledi.

Tatbikatın Detayları

Tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 3. Ordu İstihkam Savaş Taburu Orta Seviye Arama Kurtarma Birliği ve kayak merkezinin çığ güvenliğinden sorumlu personeli katıldı. AFAD Van İl Müdürlüğü'nden gelen 3 uzman, ekiplerle çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunması konularında toplamda 4 gün boyunca eğitim verdi.

Senaryolu Tatbikat Gerçekleştirildi

Son gününde yapılan tatbikatta, senaryo gereği çığ düşmesi sonucu 2 kayakçının kar kütlesi altında kaldığı simüle edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olarak buldukları 2 kişiyi kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Vali Yardımcısı Canpolat'ın Açıklamaları

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ olaylarının ülkemizde görülen afetlerden biri olduğunu belirtti. Ekiplerin müdahale kabiliyetlerini artırmaları için düzenli tatbikatlar yaptıklarını vurgulayan Canpolat, şunları ifade etti:

"AFAD, UMKE, Erzincan'daki 3. Ordu, JAK personelimiz ve kayak merkezinde çalışan çığ güvenliği personelimizle bu eğitimleri sıklıkla sürdürüyoruz. Bu sayede ilimizde gerçekleşme ihtimali olan çığ olayına karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Diğer kurumlardan gözlemci olarak katılan yaklaşık 15 kişilik bir ekip de mevcut. Onlar da çığ faaliyetini yakından izleyerek gelecekteki eğitim ve tatbikatlarda arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar. İnşallah böyle afet ve kazaları ilimizde ve ülkemizde yaşamayız; ancak yaşanması durumunda personelimizin gerekli eğitimleri almış olması ve tüm afetlere hazır olmasını temenni ediyoruz."

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda...

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda...

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

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