Erzincan'da DAEŞ operasyonunda 5 gözaltı

Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinden oluşan il emniyet müdürlüğü ekipleri, 'Terörün finansmanına karşı mücadele' çerçevesinde; MASAK raporlarına göre DEAŞ silahlı terör örgütüne para aktardığı belirlenen 5 kişiyi, 10 Ocak'ta düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.





Şüphelilerin yaşadığı ve çalıştığı yerlerde ve araçlarında yapılan aramalarda, 26 milyon İran riyali ve yaklaşık 65 bin Türk lirasının yanı sıra, çok sayıda dijital belge, banka makbuzu ve yasadışı para transferi kaydı içeren defter bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması sürüyor.