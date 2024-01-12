Erzincan'da DAEŞ operasyonunda 5 gözaltı

DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

Erzincan'da DAEŞ operasyonunda 5 gözaltı
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Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinden oluşan il emniyet müdürlüğü ekipleri, 'Terörün finansmanına karşı mücadele' çerçevesinde; MASAK raporlarına göre DEAŞ silahlı terör örgütüne para aktardığı belirlenen 5 kişiyi, 10 Ocak'ta düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

operasyon

Şüphelilerin yaşadığı ve çalıştığı yerlerde ve araçlarında yapılan aramalarda, 26 milyon İran riyali ve yaklaşık 65 bin Türk lirasının yanı sıra, çok sayıda dijital belge, banka makbuzu ve yasadışı para transferi kaydı içeren defter bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması sürüyor.

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