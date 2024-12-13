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Erzincan'da Dağ Keçisi Avına Ceza: 692 Bin Lira

Erzincan'da susturuculu tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye toplam 692 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:32
Erzincan'da Dağ Keçisi Avına Ceza: 692 Bin Lira

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde susturuculu tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişi, toplam 692 bin 192 lira ceza ile karşı karşıya kaldı.

Olay, Doğandere Devlet Avlağı'nın Güventepe köyü yakınlarında meydana geldi. Kaçak avcılık ihbarı üzerine jandarma ekipleri, bölgedeki çalışmalara hız verdi.

Yapılan denetimlerde yakalanan kaçak avcılara, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 692 bin 192 lira ceza uygulandı. Yakalanan avcıların tüfeklerine susturucu taktıkları tespit edildi ve ekipmanlarına el konuldu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde susturucu taktıkları tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde susturucu taktıkları tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin 192 lira ceza kesildi.

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