Erzincan'da Devrilen Tırda Sürücü Kurtarıldı

Erzincan'da Tır Kazası

Erzincan'ın Tanyeri bölgesinde gerçekleşen bir kaza, tır sürücüsünün hayatını tehlikeye soktu. S.T. yönetimindeki 81 ABL 556 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda refüje çarparak devrildi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte acil durum ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızlı bir şekilde polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücünün Kurtarılması

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile araç içerisinde sıkışan sürücüyü güvenli bir şekilde kurtardı. Yaralı sürücü S.T., hemen ardından ambulans ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın nedeni araştırılırken, yetkililer görüşlerine göre bu tür kazalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.