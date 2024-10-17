DOLAR
34,16 0%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.941,44 -0,21%
BITCOIN
2.289.050,78 1%

Erzincan'da Devrilen Tırda Sürücü Kurtarıldı

Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücü ACİL durum ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:21
Erzincan'da Devrilen Tırda Sürücü Kurtarıldı

Erzincan'da Tır Kazası

Erzincan'ın Tanyeri bölgesinde gerçekleşen bir kaza, tır sürücüsünün hayatını tehlikeye soktu. S.T. yönetimindeki 81 ABL 556 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda refüje çarparak devrildi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte acil durum ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızlı bir şekilde polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücünün Kurtarılması

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile araç içerisinde sıkışan sürücüyü güvenli bir şekilde kurtardı. Yaralı sürücü S.T., hemen ardından ambulans ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın nedeni araştırılırken, yetkililer görüşlerine göre bu tür kazalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama
3
Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi
4
Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması
6
Çin, İhtilaflı Sulara Giren Japon Teknesini Uzaklaştırdı
7
İzmir'deki Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL