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Erzincan'da Doğaseverlerin Ayı Kaçışı

Erzincan'da iki doğasever, ayıları dronla görüntülemeye çalışırken paniğe kapıldı ve kaçış anlarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:49
Erzincan'da Doğaseverlerin Ayı Kaçışı

Erzincan'da Dronla Ayı Görüntüleme Deneyimi

Erzincan'da iki doğasever, karşılarına çıkan ayı ve yavrusuyla karşılaşarak unutulmaz anlar yaşadı.

Olayın Gerçekleştiği An

Doğa tutkunları Ozan Irmak ve Mert Yılmaz, Munzur Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaparken birdenbire bozayı ve yavrusuyla karşılaştılar.

Heyecan Dolu Anlar

Hayvanların üzerine doğru koşarak geldiğini gören iki arkadaş, durumu hemen fark etti. Bu anı dronla görüntülemeye çalıştıkları sırada, karşılaştıkları tehlike sonrasında hızla araçlarına koşarak güvenli bir yere ulaşmayı başardılar.

Sosyal Medyada Paylaşılan Anılar

Ozan Irmak ve Mert Yılmaz, yaşadıkları heyecan dolu kaçış anlarını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Görüntülerde, ayıların yaklaştığını fark eden iki doğaseverin hızla araca binmeleri görülüyor.

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