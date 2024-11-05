Erzincan'da Doğaseverlerin Ayı Kaçışı

Erzincan'da Dronla Ayı Görüntüleme Deneyimi
Erzincan'da iki doğasever, karşılarına çıkan ayı ve yavrusuyla karşılaşarak unutulmaz anlar yaşadı.
Olayın Gerçekleştiği An
Doğa tutkunları Ozan Irmak ve Mert Yılmaz, Munzur Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaparken birdenbire bozayı ve yavrusuyla karşılaştılar.
Heyecan Dolu Anlar
Hayvanların üzerine doğru koşarak geldiğini gören iki arkadaş, durumu hemen fark etti. Bu anı dronla görüntülemeye çalıştıkları sırada, karşılaştıkları tehlike sonrasında hızla araçlarına koşarak güvenli bir yere ulaşmayı başardılar.
Sosyal Medyada Paylaşılan Anılar
Ozan Irmak ve Mert Yılmaz, yaşadıkları heyecan dolu kaçış anlarını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Görüntülerde, ayıların yaklaştığını fark eden iki doğaseverin hızla araca binmeleri görülüyor.