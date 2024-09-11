Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

5 Düzensiz Göçmen Erzincan'da Ele Geçirildi

Erzincan’da düzenlenen bir operasyon sonucu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, ildeki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında gerçekleşti.

Valilik Açıklaması

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Kontrol Noktasında Durum Tespiti

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İşlemler ve Tutuklama Süreci

Düzensiz göçmenler, kimlik tespitleri ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Araç sürücüsü H.G., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.G., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Erzincan'da durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü gözaltına alındı.