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Erzincan'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:01
Erzincan'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan-Sivas kara yolunda, tır ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, biri çocuk toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kazanın, Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldiği bildirildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, bir çocuk da dahil olmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, yaralı çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu üzücü kaza, yolda güvenli sürüşün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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