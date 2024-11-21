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Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobilde anne hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazanın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 18:07
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Erzincan'da Köprü Korkuluklarına Çarpan Otomobilde Minder Kaza

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, 35 yaşındaki B.K. yönetimindeki 25 AAT 706 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisindeki köprüde demir korkuluklara çarptı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, sürücünün eşi Hatice K. (34) hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü B.K. ile çocukları O.K.K. (4) ve Ş.K. (1) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ile 2 çocuğu...

Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ile 2 çocuğu...

Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

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