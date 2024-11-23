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Erzincan'da FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, işlemler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:44
Erzincan'da FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da FETÖ ile Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Erzincan'da, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ışığında, operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Operasyonun Detayları

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması' suçlamalarıyla ilgili olarak harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde 2 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise sürdürülüyor.

Bu operasyon, Erzincan özelinde FETÖ ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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